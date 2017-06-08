Князев: Взрыв возле посольства США переквалифицировали в хулиганство

08.06.2017, 15:59

Взрыв на территории посольства США в Киеве переквалифицировали с теракта на злостное хулиганство. Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

По его словам, после проведения дополнительного осмотра места происшествия на территории посольства США в Украине полиция обнаружила в инциденте признаки хулиганства.

"Предмет, который бросили на территорию посольства, не мог причинить никому вреда. В связи с этим принято решение об окончательной квалификации этого события как злостного хулиганства", - сказал Сергей Князев.

По его словам, контроль за расследованием в данном уголовном производстве возложен на главное следственное управление и департамент уголовного розыска Нацполиции Украины.

Ранее в посольстве США сообщили, что не рассматривают ночной взрыв как террористический акт. Инцидент не причинил никаких повреждений собственности посольства. Никто из персонала не пострадал.

Посольство США тесно сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании этого произошедшего.

Инцидент произошел в ночь со среды на четверг, сообщает полиция.

Согласно информации правоохранителей, на территорию диппредставительства бросили взрывное устройство. Какое именно - пока не установили. Об этом сообщает BBC Украинская служба.