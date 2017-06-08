Боевики наносят удары по силам АТО из жилых кварталов

08.06.2017, 16:21

Боевики продолжают использовать жилые кварталы населенных пунктов оккупированного Донбасса для провокационных обстрелов украинских военнослужащих, сообщает на своей странице в Facebook Главное управление разведки Минобороны.

"В частности, противником все чаще применяется тактика, когда две и более крупнокалиберные огневые единицы въехав в населенный пункт вблизи линии разграничения наносят огневой удар по позициям сил АТО и отходят на безопасное расстояние, подвергая опасности гражданское население", - говорится в сообщении.

Также разведка сообщает, что морально-психологическое состояние российско- террористических войск существенно ухудшилось после известия о гибели и ранениях во время боевых действий в Сирии бывших военнослужащих 1,2 АК ВС РФ.

Отмечается, что возросло количество желающих досрочно уволиться с военной службы среди тех, кто специально прибыл на оккупированную территорию Украины с целью получения опыта для дальнейшего участия в боевых действиях в Сирии.

Ранее в разведке сообщили о том, что боевики террористической группировки "ДНР" готовятся к подавлению возможных акций протеста гражданского населения оккупированных районов Донецкой области. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".