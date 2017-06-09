СБУ задержала преступную группу из полицейских и экс-"беркутовцев"

09.06.2017, 13:13

Сотрудники СБУ задержали в Запорожье 6 участников организованной преступной группировки, которая состояла из действующих и бывших полицейских, занимавшихся разбойными нападениями. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в бандформирование входили бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут", которые до сих пор являются работниками полиции.

Как выяснили правоохранители, злоумышленники получали от информаторов данные о получении людьми больших сумм наличности. После этого бандиты появлялись в форме по месту проживания жителей Запорожья. Злоумышленники угрожали огнестрельным оружием, физической расправой и отбирали у людей имущество и деньги.

Оперативники спецслужбы задержали трех бандитов во время очередного разбойного нападения на квартиру запорожца, где они планировали завладеть сотней тысяч гривен. У сотрудников СБ Украины есть доказательства причастности группировки к ряду разбойных нападений, - говорится в сообщении СБУ.

Шестерых злоумышленников задержали согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и объявили им о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос о переквалификации преступных действий на статью 257 "бандитизм". Продолжаются следственно-оперативные действия. Об этом сообщает Телеканал новин "24".