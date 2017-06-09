09.06.2017, 13:19

Местные бюджеты за январь-май выросли на 18,4 млрд грн по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Финансовая децентрализация сказывается! За январь-май в общий фонд местных бюджетов (без учета трансфертов) поступило 72,3 млрд грн, что составляет 44,5% от годового объема поступлений, утвержденных местными советами. Прирост поступлений в общий фонд местных бюджетов против января-мая прошлого года составил 34,3%, или + 18,4 млрд грн.

Темп роста фактических поступлений НДФЛ к январю-маю 2016 г. составляет 141,6%, платы за землю - 116,6% ", - отметил Геннадий Зубко.

Инф. Пресс-службы Вице-премьер-министра Украины.