ИС: В "ДНР" от желающих покинуть ряды боевиков требуют возместить расходы на содержание

09.06.2017, 13:31

От боевиков на Донбассе, которые хотят разорвать контракт, требуют возместить затраты на их подготовку и содержание.

Об этом сообщил народный депутат Украины, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В штабе "1-го АК ДНР" предпринимают беспрецедентные меры по поддержанию численности и степени укомплектованности подчинённых частей и подразделений на хотя бы минимально возможном уровне. Осуществляются мероприятия по удержанию боевиков на "военной службе" и предотвращению разрыва "контрактов". В частности, по указанию штаба "корпуса" командование подразделений требует от желающих разорвать "контракт" боевиков "возместить затраты" "ДНР" на их подготовку и содержание; в отдельных подразделениях - вплоть до "возмещения затрат" на продовольственное и вещевое обеспечение, и даже на оружие и боеприпасы", - написал он.

Тымчук также отметил, что чаще подобные требования предъявляются к "военнослужащим" из числа местных жителей, реже - к российским наемникам, что вызывает дополнительное возмущение местных боевиков. Об этом сообщает УНИАН.