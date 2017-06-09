Боевики на микроавтобусах заблокировали движение патруля ОБСЕ

09.06.2017, 13:38

Боевики террористической организации ДНР не пропустили наблюдателей Специальной мониторингововой миссии ОБСЕ в оккупированное село Александровское, ссылаясь на проведение в этом районе учений. Об этом сегодня, 9 июля, сообщили в пресс-службе миссии.

Наблюдатели переместились на 100 м к югу от блокпоста в направлении села Маркино.

"Через 10 минут к ним на гражданском автомобиле подъехали двое вооруженных мужчины и приказали им отъехать на еще большее расстояние от блокпоста. Один из них с черно-белым шевроном на плече с изображение черепа и перекрещенных костей, а также надписью "Добровольческое подразделение генерала Бакланова" прокричал в сторону членов патруля миссии что-то на неизвестном языке, который отличался от русского и украинского", - отметили в пресс-службе.

После этого автомобиль уехал в восточном направлении. Через 15 минут, когда команда СММ собиралась покинуть этот район, их обогнал микроавтобус VW Transporter серого цвета с как минимум пятью вооруженными лицами, которые жестами требовали прекратить движение.

Большой автобус остановился позади, а еще три микроавтобуса - перед автомобилями патруля, блокируя проезд. Ни на одном из семи транспортных средств не было номерных знаков.

"Ни один из вооруженных мужчин не обращался к команде СММ. При этом один из них сфотографировал автомобили и членов патруля. Не менее, чем четверо других одели балаклавы или капюшоны, чтобы спрятать свои лица", - подчеркнули в пресс-службе.

Через 20 минут к патрулю миссии подъехал еще один автомобиль с маркировкой "милиция" на борту.

"Вооруженный мужчина попросил показать план патрулирования. Наблюдатели отказались это сделать и разъяснили положения мандата миссии. После этого боевики позвонил по телефону и сообщил команде СММ, что они "свободны", - отметили в пресс-службе.

После это боевики сопроводили патруль оккупированному Новоазовску (101 км к юго-востоку от Донецка). В Новоазовске, на перекрестке с автодорогой Е58, они потребовали, чтобы патруль возвращался на базу.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.