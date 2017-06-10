Сводка штаба АТО на 10 июня 2017

10.06.2017, 10:35

Оперативная обстановка в районе проведения АТО резких изменений не претерпела. Подразделения российско-террористических войск продолжают методично вести огонь по украинским защитникам вдоль всей линии разграничения, иногда с применением систем вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 71 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Противник существенно активизировался в темное время суток. В очередной раз в результате вооруженных преступлений боевиков пострадали и мирные жители одного из прифронтовых населенных пунктов. За прошедшие сутки в результате боевых действий один военнослужащий ВС Украины получил ранение.

Такие данные обнародовал сегодня утром спикер пресс-центра штаба Антитеррористической операции подполковник Антон Миронович.

Приморское направление. На этом участке линии соприкосновения вчера зафиксировано более половины всех нарушений боевиками режима неприменения оружия - 42. Минометы, в том числе и запрещенные калибра 120 мм, наемники вчера неоднократно применяли в районе Лебединского, Водяного и Широкино. Около 21:00 бандиты совершили интенсивный обстрел из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия украинских воинов, которые держат оборону на подступах к Марьинке.

Остальные вооруженные провокации на этом направлении были осуществлены противником с применением легкого вооружения, в основном стрелкового оружия и гранатометов. Захватчики уже традиционно накрывали из такого оружия наши опорные пункты неподалеку Чермалыка, Широкино, Павлополя, Талаковки, Гнутово, Старогнатовки, Славного, Новотроицкого, Красногоровки и Марьинки. На отдельных участках боевики использовали противотанковые ракетные комплексы, вооружение БМП и зенитную установку.

К концу суток НВФ обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов жилые кварталы Марьинки. В результате обстрела жилого дома по улице Октябрьской были ранены мужчина и женщина. Пострадавшие были доставлены в Кураховскую больницу. Состояние пострадавших выясняется.

Донецкое направление. Зафиксировано 17 фактов применения боевиками оружия. Больше всего обстрелов противник совершил в пригороде Авдеевки. В течение дня, особенно под вечер, боевики неоднократно вели там огонь из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия. Пехотное вооружение захватчики днем также применяли в районе Верхнеторецкого, Песков и Опытного.

Уже около 23:00 по нашим укреплениям неподалеку Верхнеторецкого бандиты выпустили не менее 10 82-мм мин. Позиции сил АТО вблизи Луганского, что на Светлодарской дуге, оккупанты обстреливали из вооружения БМП. А около полуночи на том участке бил вражеский танк и минометы калибра 82 мм.

Луганское направление. Здесь под вражеский минометный огонь попадали опорные пункты ВС Украины вблизи Катериновки, Новоалександровки, Новотошковского, Новозвановки и Троицкого. В основном калибр этих систем был 82 мм. Кроме того, на тех участках фронта, а также в районе Станицы Луганской, наемники били по украинским воинам из средств поражения меньшей мощности - стрелкового оружия и гранатометов. Об этом сообщает Информационно-аналитический центр СНБО.