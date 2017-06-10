Обстрел Марьинки: двое раненых в средне тяжелом состоянии

10.06.2017, 10:38

Двое местных жителей получили ранения во время обстрела жилых кварталов Марьинки боевиками, с травмами ног они находятся в средне тяжелом состоянии в больнице. Об этом сообщил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"В ходе ночного минометного обстрела боевиками жилого массива города, в период времени с 23:00 до 00:00, получили ранения ног двое местных жителей: женщина, 1962 г.р. и мужчина, 1964 г.р., проживающие по ул. Октябрьская. В настоящее время госпитализированы в травматологическое отделение Кураховской больницы. Состояние средне тяжелое", - написал он.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки.

На месте работает следственно-оперативная группа Марьинского отделения полиции. Об этом сообщает Сегодня.ua.