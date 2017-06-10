Участник АТО подорвался на самодельном взрывном устройстве

10.06.2017, 12:19

В Харьковской области в результате взрыва самодельного взрывного устройства пострадал участник АТО. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Согласно сообщению, взрыв в квартире жилого дома в пгт. Слобожанское произошел вчера, 9 июня.

Полиция установила, что по месту своего жительства 42-летний мужчина, который является участником боевых действий в зоне проведения АТО, находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Он наполнил металлический газовый баллончик из-под пневматического оружия трубчатым порохом. Потом закрепил на конце баллона спички и зажег их. В результате получился самодельное взрывное устройство, которое сработало", - сообщили в полиции.

Мужчины с раной грудной клетки и травматической ампутацией двух пальцев на руке доставлен в больницу. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.