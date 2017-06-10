Украина огласила состав на домашний чемпионат Европы по боксу

10.06.2017, 12:39

Состоялась открытая тренировка национальной сборной Украины по боксу в преддверии Чемпионата Европы.

Чемпионат пройдет в Харькове с 16 по 24 июня. Во время тренировки главный тренер национальной сборной, Дмитрий Сосновский, объявил состав участников украинской команды, которая будет бороться за лицензии на Чемпионат мира.

Чемпионат Европы - один из главных квалификационных турниров, на котором будут разыграны лицензии на чемпионат мира по боксу в Гамбурге этой осенью.

Участие в Евро примут более 250 сильнейших боксеров континента из 40 европейских стран, 80 из которых получат право бороться за звание чемпиона мира 2017. Об этом сообщает Сегодня.ua.