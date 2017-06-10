В олимпийскую программу Токио-2020 включены 16 новых дисциплин

10.06.2017, 12:58

Международный олимпийский комитет (МОК) включил в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио 16 новых дисциплин, одна дисциплина была исключена. Такое решение было принято в пятницу на заседании исполкома организации, которое прошло в швейцарской Лозанне.

В программу игр добавлено три вида соревнований по плаванию - на дистанции 800 метров у мужчин, 1500 метров у женщин и смешанная эстафета 4х100 метров. Также были добавлены смешанная эстафета 4х400 метров в легкой атлетике, мужские и женские соревнования по баскетболу в формате "три на три", мужские и женские соревнования фристайлистов в BMX, мужские и женские заезды в дисциплине мэдисон в велоспорте на треке, мужские и женские командные соревнования по фехтованию, смешанные командные соревнования по стрельбе из лука, дзюдо и триатлону, а также соревнования смешанных пар в настольном теннисе.

Кроме того, некоторые дисциплины в академической гребле, гребле на байдарках и каноэ, боксе, парусном спорте и стрельбе, в которых выступали только мужчины, станут женскими, а в тяжелой атлетике была исключена одна весовая категория в мужских соревнованиях.

Отмечается, что данные шаги были предприняты с целью достижения равного количества спортсменов и спортсменок на Олимпийских играх. Несмотря на увеличение количества дисциплин, спортсменов на Играх-2020 выступит меньше, чем на предыдущих в Рио-де-Жанейро.

Несмотря на увеличение количества дисциплин, спортсменов на Играх-2020 выступит меньше, чем на предыдущих, в Рио-де-Жанейро. Самые большие изменения коснутся легкой атлетики, квота в этом виде спорта уменьшилась на 105 мест. На 64 спортсмена сократится квота в тяжелой атлетике, на 56 - в вольной борьбе, на 30 - в парусном спорте, на 30 - в стрелковом спорте, на 24 - в академической гребле, на 22 - в плавании, на 18 - в водном поло. За счет включения в программу баскетбола в формате "три на три" число спортсменов увеличится на 64 (16 команд по три человека).

На исполкоме также было решено, что на сентябрьской сессии МОК в Лиме будут определены одновременно две страны - хозяйки Олимпийских игр 2024-го и 2028 годов. Об этом сообщает Сегодня.ua.