Генштаб показал тактические учения "крылатой пехоты" в нескольких регионах сразу

12.06.2017, 15:37

Генштаб ВСУ обнародовал видео батальонных тактических учений с боевой стрельбой, которые провели сразу в нескольких регионах страны. Видео опубликовано на YouTube-канале Генерального штаба.

Во время учений десантники уничтожили обнаруженные позиции условного противника. Огневое поражение противника осуществлялось силами артиллерии, танкового подразделения, минометных и мобильных зенитных расчетов.

В Одесской области проходили совместные антитеррористические учения спецслужб Украины и Молдовы "Крепкая границу- 2017". К учениям привлечены три тысячи военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает УНИАН.