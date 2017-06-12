"Льготы не клянчить": в Киеве водитель маршрутки напал с ножом на АТОшника

12.06.2017, 16:34

В Киеве водитель маршрутки 410 м.Нивки - м.Петровка ранил ножом добровольца АТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Мария Саврон.

По ее словам, она со своим товарищем, добровольцем АТО, ехала в маршрутке 410. "На наших глазах дедушке (пенсионеру) водитель по-хамски отказал в льготном проезде ("у нас теперь Европа и вести себя по-европейски, льготы не клянчить")", - рассказывает она том, что произошло.

На замечание водитель ругался и угрожал бойцу объяснить на конечной остановке, "что он не понял".

"В результате на конечной товарищу, добровольцу АТО, объяснили ножом. Вызвали полицию, товарища сразу забрали на скорой, сейчас он находится в операционной", - говорится в сообщении Саврон. Об этом сообщает УНИАН.