В киевской маршрутке взорвалась система охлаждения

13.06.2017, 15:42

В маршрутке No455, которая двигалась по Шевченковскому району Киева, взорвалась система охлаждения.

Об этом сообщают "Стражи.Эспрессо". Отмечается, что в результате взрыва горячая смесь разлетелась по всему салону маршрутного такси. В результате этого пострадали четыре пассажира и водитель, находившиеся в передней части салона. После взрыва водитель потерял сознание - его пассажиры вынесли из автобуса.

Все пострадавшие получили ожоги различных степеней тяжести. Трем пассажирам вместе с водителем оказали помощь на месте, двух пассажиров (одна из которых беременная женщина) госпитализировала скорая помощь. Ожоги не были слишком серьезны, так что жизни пострадавших ничего не угрожает.

На место прибыла следственно-оперативная группа, которая устанавливает причину взрыва. Об этом сообщает УНИАН.