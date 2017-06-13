В НАТО открыли трастовый фонд для поддержки раненых участников АТО

13.06.2017, 15:45

НАТО открыло трастовый фонд с бюджетом 2,25 млрд евро для реабилитации бойцов, участвовавших в антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом на брифинге сообщил временно исполняющий обязанности начальника Центрального военно-медицинского управления - начальник медицинской службы Вооруженных сил Александр Лабунец.

По его словам, средства предназначены для закупки необходимого современного дорогостоящего медицинского оборудования, подготовки украинских специалистов по реабилитации и развития центров протезирования.

Всего с начала АТО лечение и реабилитацию при поддержке стран-членов НАТО (в частности, Германии, Эстонии, Болгарии и Литвы) прошли 287 украинских военнослужащих.

8 июня Верховная Рада приняла закон, которым закреплен курс Украины на членство в Альянсе. Президент Петр Порошенко пообещал подписать закон. Об этом сообщают "Факты и комментарии".