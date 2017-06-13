Лига чемпионов УЕФА в Киеве: названы локации для болельщиков

13.06.2017, 17:07

Мэрия Киева рассматривает несколько локаций для проведения финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Одной из локаций рассматривается Крещатик, затем - Софийская и Михайловская площади, третья локация - ВДНХ", - сказал заместитель мэра Киева Геннадий Плис.

По его словам, Киев уже начал подготовку к проведению финала Лиги чемпионов.

"Я лично в этом году буду на финале в Кардиффе. Нас пригласила УЕФА осмотреть все локации, то, как все проходило", - уточнил Плис.

Он считает, что успешное проведение песенного конкурса Евровидение-2017 поможет провести на высоком уровне и Лигу чемпионов.

"Это действительно в три раза масштабнее мероприятие, чем Евровидение. Это просто другой уровень. Например, трансляция Евровидения предусматривала 200 млн человек, а Лига чемпионов - 600 млн. На Евровидение приехало 20 тысяч туристов, а Лигу чемпионов посетит минимум 60 тысяч", - сказал Плис.

Заместитель мэра Киева уточнил, что нужно организовать прибытие 600 рейсов самолетов в аэропорту Борисполь.

15 сентября 2016 года на конгрессе УЕФА в Афинах было принято решение, что финальный матч футбольного турнира Лиги чемпионов сезона 2017/2018 состоится на стадионе НСК Олимпийский в Киеве. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.