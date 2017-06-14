Сводка штаба АТО на 14 июня 2017

14.06.2017, 09:50

Ситуация в районе проведения АТО остается сложной. На протяжении прошедших суток подконтрольные России незаконные вооруженные формирования на востоке Украины не прекращали прибегать к вооруженным провокациям против сил АТО.

Особенно активно боевики применяли оружие против украинских защитников в темное время суток. Вчера зафиксировано 52 факта нарушения захватчиками режима прекращения огня, из них 5 раз противник применял запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы. Кроме того, в течение минувших суток вражеские артиллерийские снаряды трижды попадали в жилые кварталы прифронтовых населенных пунктов. К сожалению, в результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки один военнослужащий ВС Украины погиб. Еще семь бойцов сил АТО получили ранения.

Приморское направление. Как рассказал сегодня утром спикер пресс-центра штаба Антитеррористической операции подполковник Антон Миронович, на этом участке фронта вчера состоялось больше всего вооруженных провокаций со стороны боевиков - 22. Еще ночью оккупанты в очередной раз обстреляли жилой сектор населенного пункта Ольгинка, в результате чего были вновь повреждены дома местных жителей и некоторые объекты инфраструктуры.

На этом же направлении утром противник из минометов калибра 120 мм обстрелял укрепления ВС Украины в районе Чермалыка, а из 82-мм минометов бил вблизи Водяного. Также по нашим позициям в районе Талаковки, Лебединского, Гнутово, Березового и Павлополя захватчики открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Были зафиксированы случаи применения противником зенитных установок, БМП и снайперов.

Донецкое направление. К вечеру на этой части фронта противник использовал только пехотное вооружение, из которого бил по опорным пунктам сил АТО в районе Песок, Авдеевки и Невельского. С наступлением сумерек российско- террористические бандформирования значительно активизировались, особенно в пригороде Авдеевки и на Светлодарской дуге. До завершения суток кремлевские наемники совершили несколько плотных обстрелов оборонительных укреплений ВС Украины в районе Авдеевки, Каменки и Луганского из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия различных калибров.

Во время этих обстрелов боевики снова выпустили несколько мин по жилым кварталам Авдеевки. Одна из мин взорвалась рядом с домом по улице Тургенева. Осколками повреждены окна и фасад здания, а также припаркованная неподалеку машина. К счастью, владельцы дома, 58-летняя женщина и ее 37- летний сын, не пострадали. Впрочем, у другого дома, по улице Тургенева, осколками мины была ранена 48-летняя женщина. Врачи скорой помощи диагностировали у нее минно-взрывную травму и осколочное ранение правой голени. Пострадавшей была оказана помощь на месте. От госпитализации она отказалась.

Луганское направление. Здесь вчера утром боевики в очередной раз обстреляли наши оборонительные укрепления в районе Новотошковского из минометов калибра 120 и 82 мм. Позже пророссийские вооруженные банды открывали огонь из 82-мм минометов вблизи Крымского, Новоалександровки и Счастье.

Также вражеские обстрелы зафиксированы вблизи Донца, Станицы Луганской, Троицкого и Лобачево, где боевики открывали огонь по подразделениям сил АТО из гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия. Об этом сообщает Информационно-аналитический центр СНБО.