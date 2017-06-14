В Лондоне охвачен огнем высотный жилой дом

14.06.2017, 09:53

На западе Лондона горит многоквартирный жилой дом. По словам очевидцев и согласно поступающим видеокадрам, огнем объято практически все здание целиком.

К зданию Grenfell Tower в лондонском районе Северный Кенсингтон были отправлены около 40 пожарных машин и 200 пожарных, которым пока не удается справиться с огнем.

По информации лондонской пожарной охраны, горят со второго по 27-й этажи здания. На данный момент известно о двух пострадавших, им оказывают помощь медики.

Очевидцы сообщают, что доступ к зданию для пожарных машин затруднен из-за слишком узких подъездных путей. Полиция сообщила, что сейчас идет процесс эвакуации жителей.

Первое сообщение в полицию о "большом пожаре" в доме Grenfell Tower поступило около 01:16 по местному времени (03:16 мск). Об этом сообщает BBC Русская служба.