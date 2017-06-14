В результате стрельбы под Вашингтоном ранен конгрессмен

14.06.2017, 16:24

Конгрессмен-республиканец Стив Скелиз ранен в результате стрельбы в городе Александрия, штат Вирджиния.

О точном числе пострадавших не сообщается. По данным полиции, подозреваемый в нападении задержан, правоохранительные органы изучают обстоятельства инцидента.

Fox News со ссылкой на сенатора Майка Ли сообщает, что Скелиз получил ранение в бедро из огнестрельного оружия, также ранены несколько помощников конгрессмена. Кроме того, по данным телеканала Си-эн-эн, ранения получили еще двое полицейских. О возможных мотивах нападавшего полиция не сообщает.

Как рассказали очевидцы, стрельба началась, когда конгрессмены играли в бейсбол.

Конгрессмен-республиканец Моррис Брукс, находившийся во время инцидента на соседней бейсбольной площадке, сообщил Си-эн-эн, что нападавший стрелял из ружья. Со слов республиканца, нападавший произвел от 50 до 100 выстрелов.

По словам Брукса, стрелявший - белый человек средних лет, невысокого роста.

На место происшествия, как сообщают очевидцы в социальных сетях, прибыло большое число полицейских.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил в "Твиттере", что президент США Дональд Трамп в курсе произошедшего. Об этом сообщает BBC Русская служба.