В ходе АТО погибли 38 военных медиков

14.06.2017, 16:32

Президент Петр Порошенко констатирует, что в ходе проведения антитеррористической операции (АТО) погибли 38 военных медиков, а более 200 были ранены. Об этом он сообщил в ходе визита в Донецкую область.

"В зоне боевых действий и на передовой (линии) обороны непосредственное участие в предоставлении медицинской помощи всего приняли участие около 3,5 тыс. военных медиков. Из них более 200 получили ранения. 248 военных медиков были награждены высокими государственными наградами. 38 медиков, к сожалению, не вернулись с поля боя", - сказал он.

Он также добавил, что из-за артиллерийских обстрелов Украина потеряла 4 военных госпиталя.

Президент также сообщил, что с начала российской агрессии медицинскую помощь в лечебных учреждениях Министерства обороны получили более 10 тыс. раненых военных.

Он отметил, что на данный момент личный состав Вооруженных сил обеспечен индивидуальными аптечками на 100% и сообщил, что государственный оборонный заказ предусматривает закупку дополнительно к существующим 300 еще 100 единиц медицинской полноприводной санитарной техники.

Порошенко также сообщил, что на модернизированной базе бывшей больницы Донецкой железной дороги в Покровске будет работать военный гарнизонный госпиталь с новым техническим оборудованием.

Волонтеры-парамедики рассказали о том, как проходят их дни на Светлодарской дуге, когда ежедневно приходится спасать жизни военных. Об этом сообщают "Українські Новини".