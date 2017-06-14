Минфин прогнозирует сокращение инфляции до 5% к 2020 году

14.06.2017, 16:51

Министерство финансов ожидает снижения уровня инфляции до 5% в течение последующих трех лет. Как сообщает пресс-служба КМУ, об этом сегодня, 14 июня, сказал министр финансов Александр Данилюк.

Данилюк сообщил также, что все прогнозные показатели экономического развития базируются на макропрогнозе, который Кабинет министров утвердил в конце мая.

Министр добавил, что поставлена задача сократить госдолг в 2018-2019 годах до 55% от ВВП с текущих 66,8%.

По словам Данилюка, валютные займы в государственном долге Украины составляют 70%.

31 мая Кабинет министров одобрил прогноз макропоказателей на 2018-2020 гг. Рост ВВП Украины в следующем году прогнозируется на уровне 3%, в 2019 году - 3,6%, в 2020 году - 4%.

Также КМУ ухудшил прогнозные показатели ВВП и инфляции на 2017 год до 1,8% и 11,2%, соответственно. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.