Сводка штаба АТО на 15 июня 2017

15.06.2017, 09:55

Оперативная обстановка в районе ответственности сил АТО остается сложной. Обстрелы наших позиций боевиками российско-террористических бандформирований не прекращаются ни днем, ни ночью.

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 55 раз открывали огонь по опорным пунктам ВС Украины вдоль всей линии фронта. 7 из этих фактов характеризуются применением противником запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем. Кроме того, из тяжелого артиллерийского вооружения боевики вновь совершили коварный обстрел одного из прифронтовых населенных пунктов. К сожалению, на этот раз не обошлось без жертв среди местного населения. Также вчера в результате вражеских обстрелов трое украинских воинов получили ранения.

Такие факты обнародовал сегодня утром спикер пресс-центра штаба Антитеррористической операции подполковник Антон Миронович.

Обстрелы населенных пунктов. Ночью, около 23:00, пророссийские незаконные вооруженные формирования с направления временно оккупированной Горловки обстреляли жилые кварталы населенного пункта Сухая Балка. Вследствие прямого попадания артиллерийского снаряда в жилой дом по улице Молодежной погиб 52-летний хозяин дома. На этой же улице повреждения получили еще три жилых дома.

Также в населенном пункте оборваны линии электропередач, перебита газовая труба и повреждена водонапорная башня. Использовали наемники, вероятно, гаубичную артиллерию калибра 152 мм. Предварительно в жилых кварталах зафиксировано последствия прилета не менее полудесятка смертоносных вражеских боеприпасов.

Приморское направление. На этом участке линии соприкосновения противник из минометов калибра 120 мм обстреливал наши укрепления в районе Николаевки. Из 122-мм ствольной артиллерии – позиции украинских воинов вблизи Чермалыка. Также из минометов калибра 82 мм бандиты били неподалеку Красногоровки.

Кроме того, под вражескими обстрелами вчера неоднократно оказывались украинские воины, которые держат оборону в районе Павлополя, Талаковки, Водяного, Лебединского, Широкино, Гнутово и Марьинки. Там захватчики основном применять гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и другое пехотное вооружение. Всего за минувшие сутки на этом направлении зафиксировано 23 вражеские вооруженные провокации.

Донецкое направление. На данной части фронта противник 13 раз нарушал режим прекращения огня. Обстреляв еще днем ​​из танковых орудий наши оборонительные укрепления вблизи Новолуганского, что на Светлодарской дуге, захватчики резко активизировались с приходом сумерек. Сначала они осуществили плотный обстрел из минометов калибра 120 и 82 мм позиций сил АТО в районе Авдеевки.

Несколько позже оккупанты из 122-мм артиллерии мощно ударили по нашим опорным пунктам неподалеку Песок. Также под вражеским минометным огнем вчера вечером оказались украинские воины, которые держат оборону у Опытного и Верхнеторецкого. Кроме того, применяя гранатометы и стрелковое оружие различных калибров, пророссийские бандформирования открывали огонь по подразделениям ВС Украины в районе Майорска, Каменки и Невельского.

Луганское направление. На данном направлении насчитано 19 вражеских обстрелов. Там из минометов, иногда и калибра 120 мм, наемники били по позициям сил АТО в районе Катериновки, Новоалександровки, Счастья и Трехизбенки. Вблизи этих населенных пунктов, а также недалеко от Желтого, Новотошковского, Крымского, Троицкого и Станицы Луганской, российско-террористические бандформирования неоднократно открывали огонь по нашим оборонным укреплениям из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров. Об этом сообщает Информационно-аналитический центр СНБО.