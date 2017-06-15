Программу сотрудничества с МВФ правительство расчитывает успешно завершить в 2019 году

15.06.2017, 17:00

Правительство рассчитывает в 2019 году успешно завершить программу сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом в ходе презентации среднесрочной бюджетной резолюции на 2018-2020 годы сообщил министр финансов Александр Данилюк.

"Очень важно отметить, что мы в своих планах рассчитываем успешно завершить программу с МВФ в 2019 году, нам осталось не так много структурных реформ", - сказал министр.

По его мнению, ключевые реформы будут приняты парламентам на текущей парламентской сессии. Он также напомнил, что до 2020 году Украина планирует снизить уровень госдолга до 55%.

Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины. Национальный банк получил очередной транш МВФ в размере 1 миллиарда долларов. 5 апреля, что вместе с полученным накануне вторым траншем макрофинансовой помощи Европейского Союза позволило нарастить международные резервы до 16,7 миллиарда долларов - максимального уровня с середины 2014 года.

По прогнозам международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, Украина, скорее всего, получит следующий транш кредита от МВФ и связанное с ним финансирование внешних доноров во втором полугодии 2017 года при условии прогресса в проведении земельной и пенсионной реформ. Об этом сообщает УНИАН.