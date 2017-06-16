На базе Укроборонпрома может появится центр при поддержке НАТО

16.06.2017, 15:18

Государственный концерн Укроборонпром намерен создать тренинговый центр для специалистов сектора безопасности и обороны при содействии НАТО. Об сообщает пресс-служба концерна.

"Такая инициатива обеспечит подготовку квалифицированных специалистов, которые смогут провести реформирование оборонного комплекса Украины с учетом лучших мировых тенденций, внедрить стандарты НАТО по управлению качеством на предприятиях, присоединиться к существующим программам НАТО, начать совместные проекты со странами-членами НАТО ", - сказал замгенерального директора Денис Гурак.

Он добавил, что по отдельным учебным программам возможно предусмотреть привлечение профильных министерств, ведомств и государственных организаций. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.