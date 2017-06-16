Минфин подготовил законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал

16.06.2017, 15:23

Министерство финансов Украины вместе с бизнесом, экспертами и народными депутатами наработали текст законопроекта по налогу на выведенный капитал, который планируется ввести вместо налога на прибыль, сообщает пресс-служба Минфина.

Согласно диючим налоговым законодательством, предприятия платят 18% налога на прибыль, к тому же, после распределения прибыли между учредителями, лицо, получившее дивиденды, дополнительно платит 5% налога на доходы физлиц и военный сбор 1,5%.

Если инициатива будет поддержана, будет облагаться налогом только распределенную прибыль по ставке 15% (для физлиц), при этом, получая долю прибыли, физлицо будет освобождена от уплаты НДФЛ. Нераспределенную прибыль можно будет свободно реинвестировать без уплаты налога.

Это избавит предприятия от необходимости тратить лишние ресурсы и усилия на минимизацию налога на прибыль.

Налог на выведенный капитал также заменит налог на репатриацию, который взимается при выплате дохода нерезидентам и юрлицам также составляет 15%.

При этом в качестве предохранителя для вывода средств в офшоры, повышенной ставке 20% будет облагаться доход, распределяемый в пользу нерезидентов, зарегистрированных в низконалоговых юрисдикциях.

Как сообщается, в Министерстве состоялось более 20 встреч, где участники имели возможность обсудить и решить спорные вопросы.

Следующий шаг предполагает оценку влияния положений законопроекта на поступления в государственный бюджет. После чего пройдет согласование с другими органами власти и общественное обсуждение. По завершению законопроект будет вынесен на рассмотрение Кабмина. Об этом сообщает УНИАН.