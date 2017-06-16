Транзит нефтепродуктов через Украину сократился

16.06.2017, 16:20

В мае транзит нефтепродуктов через территорию Украины составил 40,6 тыс. т, что на 10% меньше показателя мая прошлого года (45,1 тыс. т). Об этом OilNews сообщили в Консалтинговой группе А-95.

Основные транзитные поставки в мае пришлись на мазут. За подотчетный период было транзитировано 35,8 тыс. т против 34,6 тыс. т в мае 2016 г. При этом 30,6 тыс. т прошли транзитом через Одесский порт из Беларуси в Сербию, еще 5,2 тыс. т через станцию Могилев-Подольский из Беларуси в Молдову.

В мае транзит дизельного топлива через Украину составил всего 300 тыс. т. Весь этот ресурс был отправлен железнодорожным сообщением из Литвы в Молдову.

Транзит бензинов за отчетный период составил 3,7 тыс. т, что в два раза больше, чем в мае 2016 г.

За отчетный период транзитные перевозки реактивного топлива через территорию Украины не осуществлялись. В то же время, из России в Молдову через территорию Украину транзитом прошло 800 т битума.

Всего в январе-мае этого года транзит нефтепродуктов составил 229,7 тыс. т, что на 13% меньше, чем в январе-мае 2016 г. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.