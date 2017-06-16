Задержанному по делу Вороненкова объявили подозрение

16.06.2017, 16:38

Подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова задержали и сообщили о подозрении. Об этом говорится в сообщении Киевской прокуратуры.

"В рамках производства в настоящее время задержан один человек, которому сообщено о подозрении в причастности к совершению этого преступления", - говорится в сообщении.

В Павлограде Днепропетровской области 15 июня в активиста "Павлоградской самообороны" Ярослава Тарасенко провели обыски, его задержали. К его дому приезжала группа сотрудников Службы безопасности Украины, бойцов "Альфа", представителей прокуратуры из Киева.

Вороненкова, который в 2016 году переехал в Украину вместе с супругой Марией Максаковой и получил украинское гражданство, убили 23 марта в центре Киева. В результате перестрелки также был ранен его охранник и сам киллер, который позже скончался от ранений. Об этом сообщает УНИАН.