Директора черкасского аэропорта поймали на взятке

17.06.2017, 12:07

И. о. директора коммунального предприятия "Международный аэропорт "Черкассы" задержали с поличным при получении неправомерной выгоды, сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 16 июня.

По данным следствия, руководитель КП вместе с сообщницей вымогали у предпринимателя 70 тысяч гривень за содействие в офрмлении аренды помещения и земельного участка, которые находятся на балансе аэропорта.

Задержание провели сотрудники полиции при процессуальном руководстве областной прокуратуры во время получения подозреваемой первого транша взятки в 50 тысяч гривень. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".