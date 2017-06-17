В аэропорту "Киев" задержали группу торговцев людьми

17.06.2017, 12:12

В аэропорту "Киев" ("Жуляны") правоохранители задержали преступную группу, занимавшаяся торговлей людьми. В момент задержания злоумышленники пытались вывезти двух украинок за границу для сексуальной эксплуатации.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Выяснилось, что двое киевлян с целью собственного обогащения совершили вербовку женщин с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации на территории Республики Кипр.

Злоумышленники склонили женщин покинуть пределы Украины и отправиться в город Лимасол, Кипр, где последние должны были предоставлять сексуальные услуги местным жителям и туристам.

При этом, большую часть "заработков" женщины имели отдавать своим "работодателям".

По результатам проведенной спецоперации, правоохранительными органами задержаны два человека непосредственно перед посадкой на самолет на Кипр.

В настоящее время по адресам проживания задержанных продолжаются санкционированные обыски, решается вопрос об объявлении подозрения задержанным в совершении уголовного преступления, предусмотренного части 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины и избрания им меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой. Об этом сообщают Подробности.ua.