ОБСЕ: С начала года в Донбассе погибли 47 гражданских

17.06.2017, 13:32

С начала года в Донбассе погибли 47 гражданских жителей. Об этом сообщила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

За период с января по 15 июня 2017 года ранения получили 222 человека. В большинстве случаев люди погибли в результате обстрела жилых районов.

Согласно статистике ООН, за период с начала марта по 14 мая 2017 года в результате военных действий на территории Донецкой и Луганской областей погибли 35 мирных жителей, еще 143 человека были ранены. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.