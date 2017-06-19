Минобороны проводит расследование по ДТП с участием военного

19.06.2017, 15:08

В Ивано-Франковской области вчера, 18 июня, задержали военнослужащего, который подозревается в совершении дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Сотрудниками правоохранительных органов Ивано-Франковской области задержан военнослужащий одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины, старший солдат, по подозрению в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб 10-летний мальчик. Также военнослужащий подозревается в попытке скрыть последствия ДТП", - отметили в пресс-службе.

По факту происшествия в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Согласно приказу командира воинской части назначено служебное расследование, по итогам которого в отношении военнослужащего будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.