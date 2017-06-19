Валовой внешний долг Украины составил почти $114 миллиардов

19.06.2017, 16:08

Долг сектора государственного управления в первом квартале вырос на 0,2% - до $36,455 млрд, долг центрального банка - на 2,5%, до $6,401 млрд.

Валовой внешний долг Украины на 1 апреля 2017 года составил $113,643 млрд, что на $125 млн, или на 0,1%, выше показателя на начало года.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, долг сектора государственного управления в первом квартале вырос на 0,2% - до $36,455 млрд, долг центрального банка - на 2,5%, до $6,401 млрд.

Долг прочих депозитных корпораций снизился на 5,7% - до $8,451 млрд, долг других секторов практически не изменился и по итогам квартала составил $53,297 млрд.

Прямые инвестиции (межфирмовый долг) в первом квартале выросли на 4,9% - до $9,039 млрд.

Валовой внешний долг Украины в 2016 году сократился на $5,2 млрд, или на 4,4%, - до $113,483 млрд на 1 января 2017 года. Об этом сообщает УНИАН.