У Порошенко заявили, что законопроект о реинтеграции Донбасса дает возможность введения миротворческой миссии

19.06.2017, 16:29

В законопроекте о реинтеграции Донбасса не исключается возможность введения полицейской или иной миротворческой миссии. Об этом на брифинге сказала представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Этот законопроект не исключает, что будет введена полицейская или другая миротворческая миссия из международных организаций", - сказала Луценко.

Она отметила, что в законопроекте предусмотрены "дополнительные механизмы, которые позволят освободить и восстановить суверенитет Украины в районах Донбасса". По ее словам, президентом предлагается законопроект, который сейчас согласовываются в рабочей группе, в которую входят депутаты из коалиции, и "этот законопроект будет представлен на минской группе, которую ведет наш вице-спикер Ирина Геращенко для того, чтобы можно было провести его широкое обсуждение". По ее словам, рабочее название этого законопроекта "Особенности государственной политики по восстановлению государственного суверенитета в Донбассе". Она отметила, что этот законопроект направлен на реинтеграцию и восстановление территорий Украины.

Луценко также сказала, что законопроект предусматривает "обновление правовой базы и возможность войскам держать оружие и защищать государство".

"АТО как таковая завершила свою фазу, - сказала она.

По ее словам, законопроектом предусматривается установить четкий статус отдельных районов Луганской и Донецкой областей, "создать единый Центр, так называемый Штаб, который будет подчинен президенту Украины и туда войдут военно-гражданские администрации, туда войдет министерство по реинтеграции Донбасса, упрощаю название, которому также будут предоставлены дополнительные функции, дополнительные полномочия и дополнительные моменты будут прописаны, которые позволят президенту вводить в отдельных районах чрезвычайное и военное положение". По ее словам, "в этот Штаб будут входить СБУ, ВСУ, полиция", работа которого будет направлена "на решение основных вопросов - экологического порядка, безопасности, гуманитарного и других порядков".

Луценко подчеркнула, что данным законопроектом выписано решение вопросов восстановления суверенитета "исключительно политико-дипломатическим путем", и все это будет "двигаться в рамках Минских договоренностей".

Представитель президента отметила, что "мы очень стараемся, и я думаю, не хочу давать обещаний, но неделю-две до окончания этой сессии он будет внесен в зал, и увидим сознательность депутатов, как они будут голосовать". Об этом сообщает УНИАН.