Пожар на киностудии Довженко

20.06.2017, 15:06

Во вторник утром, 20 июня, в Киеве возник пожар на проспекте Победы, 44. Известно, что по этому адресу расположена Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве.

Отмечается, что сообщение о пожаре спасатели получили в 4:47 часов и сразу же отправились на место чрезвычайной ситуации.

"По прибытию на место вызова спасателей стало известно, что загорелся мусор и бытовые вещи (деревянные поддоны) на площади 60 квадратных метров. Пожарные немедленно подали воду на тушение и в 5:12 локализовали пожар, а уже в 5:22 - ликвидировали", - говорится в сообщении чрезвычайников.

В ГСЧС добавили, что на месте происшествия работал 1 пожарный автомобиль и 5 членов личного состава. Никто во время пожара не пострадал. Причины возгорания устанавливаются. Об этом сообщает Телеканал новин "24".