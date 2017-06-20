САП: Нардепы Поляков и Розенблат за взятку внесли в ВР законопроекты в интересах иностранной компании

20.06.2017, 15:54

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет, что народный депутат от "Народного фронта" Максим Поляков и народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Борислав Розенблат за получение неправомерной выгоды внесли в Верховную Раду законопроекты по добыче янтаря в интересах компании-нерезидента.

Об этом Холодницкий сообщил на совместном с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником брифинге в Киеве.

"Детективами НАБУ под процессуальным руководством САП уже продолжительное время осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, связанном с незаконной добычей янтаря", - сказал он.

По словам Холодницкого, во время этого следствия было установлено, что двое народных депутатов с целью получения неправомерной выгоды от представителя компании-нерезидента, которая заинтересована в добыче янтаря в Украине, воспользовались правом законодательной инициативы с целью "протащить через парламент" ряд изменений в законопроекты, которые должны улучшить условия хозяйствования для предприятия-заказчика при добыче янтаря и его реализации.

Также, по данным САП, эти депутаты предложили содействие путем воздействия на лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, то есть это в том числе Гослесагентство, для принятия ими необходимых решений для реализации предпринимательской цели.

"Поляков, в свою очередь, привлек к указанной деятельности депутата Розенблата, поскольку последний является автором законопроекта, регламентирующего добычу и экспорт янтаря, поэтому без его активного участия достичь задуманного не было возможности", - отметил Холодницкий.

"За получение неправомерной выгоды Поляков и Розенблат внесли соответствующие поправки в законопроекты, были внесены соответствующие законопроекты по уменьшению рентной платы за добычу янтаря с 25% до 5%, освобождению от налогообложения до 2020 года предприятий, которые завозят технику для добычи янтаря. Также были некоторые изменения по оплате труда и др.", - заявил он. Об этом сообщает УНИАН.