В Киевской области школьник выстрелил товарищу в голову из пистолета

20.06.2017, 16:17

В Киевской области двое школьников нашли в гараже пистолет, после чего один из них случайно выстрелил другому в голову, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Инцидент произошел в Белой Церкви. Скорую помощь пострадавшему вызвал сам стрелявший.

"Установлено, что 15-летний школьник привел друга в гараж своего отца, где они нашли спрятанный пистолет "Флобер". Потрясая оружием, меньший парень произвел выстрел и пуля попала товарищу в голову. После чего он сам вызвал скорую медицинскую помощь раненому", - говорится в сообщении.

У пострадавшего диагностировали травматическое ранение левого глаза и мозговую кому. Об этом сообщают Подробности.ua.