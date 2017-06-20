В центре Киева люди в черном ограбили магазин с шоколадом

20.06.2017, 16:45

Вечером, 19 июня, на Майдане Независимости в центре Киева группа мужчин украла большое количество сладостей в магазине. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

В дежурную часть столичной полиции поступило сообщение, что "неизвестные вынесли много шоколада".

После изучения обстоятельств стало известно, что в заведение вошли "около 20-30 мужчин в черных футболках, некоторые из них были в масках", они взяли шоколад и направились к выходу, "охранник и кассиры не смогли им помешать"

Полиция разыскивает подозреваемых преступников. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.