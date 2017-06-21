Мосийчук заявил, что на офис "Радикальной партии" в центре Киева напали неизвестные

21.06.2017, 16:35

Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) заявляет, что неизвестные напали на офис РП в Киеве. Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"На данный момент туда выехали мои помощники... Это центр Киева, это Кловский спуск, 7, помещение охраняемое, и что вообще происходит, непонятно. Насколько утверждают девочки (сотрудницы офиса), это не силовики, поскольку они отказываются представляться", - сказал он.

По информации депутата, на офис РП напали около 20-30 человек.

Неизвестные приказывают всем покинуть помещение. На место происшествия уже вызвана Национальная полиция.

Мосийчук допускает, что это рейдерский захват.

Ранее ГПУ обыскала приемную Мосийчука и предприятия в Василькове. Ранее Генпрокуратура инкриминировала депутату Мосийчуку совершение тяжких преступлений - его обвиняли в получении большой взятки. Также Генпрокуратура обнародовала видео о получении Мосийчуком взятки. Об этом сообщают "Українські Новини".