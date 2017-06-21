Натовский истребитель приблизился к самолету министра обороны РФ

21.06.2017, 16:41

Истребитель F-16, принадлежащий армии одной из стран НАТО, в среду, 21 июня, приблизился к самолету, на борту которого находился министр обороны России Сергей Шойгу. Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря. Шойгу направлялся в Калининград для выездного заседания коллегии военного ведомства.

Самолет министра обороны сопровождали российские истребители Су-27. После того как один из истребителей сопровождения приблизился к натовскому F-16 и, "качнув крыльями, продемонстрировал вооружение", тот ушел в сторону, пишут российские СМИ. В российском Минобороны инцидент пока не прокомментировали.

Между тем только 19 июня вооруженный ракетами истребитель Су-27 российской армии над Балтийским морем пролетел в полутора метрах от самолета- разведчика США RC-135. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис.

Воздушные маневры российского самолета Дэвис назвал "провокационными", обвинив российского пилота в большой скорости сближения и плохом контроле над машиной. Американский разведчик, указал представитель Пентагона, "не сделал ничего, чтобы спровоцировать такое поведение".

Начиная со 2 июня в районе Балтийского моря зафиксировано более 36 взаимодействий между американскими и российскими военными самолетами и кораблями. Об этом сообщает Deutsche Welle.