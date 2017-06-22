Сводка штаба АТО на 22 июня 2017

22.06.2017, 09:51

Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали обстреливать оборонительные укрепления ВС Украины вдоль всей линии соприкосновения.

Наиболее активно противник нарушал условия прекращения огня в темное время. Всего вчера насчитывалось 35 вражеских вооруженных провокаций. 5 обстрелов оккупанты провели, применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение. За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий ВС Украины получил ранения, еще один украинский воин - боевое травмирование.

Такую информацию сообщил сегодня утром представитель пресс-центра штаба Антитеррористической операции подполковник Антон Миронович.

Приморское направление. 14 раз за прошедшие сутки пророссийские бандформирования применяли оружие против украинских воинов. Утром и в течение дня ни одного факта использования оккупантами артиллерии калибра более 100 мм в данном направлении зафиксировано не было. Однако из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров боевики неоднократно открывали огонь по нашим опорным пунктам, расположенным в районе Водяного, Гнутово, Талаковки, Марьинки и Красногоровки.

Под вражеский огонь из 82-мм минометов также попали позиции сил АТО неподалеку Старогнатовки. А поздно вечером оккупанты все же не удержались и ударили по украинским воинам, которые держат оборону возле Лебединского, из миномета калибра 120 мм.

Донецкое направление. На этом участке линии фронта противник 6 раз открывал огонь по украинским защитникам. Почти все эти обстрелы состоялись уже после сумерек. В частности, из мощных танковых пушек, калибр которых 125 мм, вооруженные банды били по позициям сил АТО в районе Каменки и Опытного. Из окрестностей временно оккупированного Донецка боевики обстреливали наши опорные пункты неподалеку Песок из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. Кроме того, российско-террористические бандформирования дважды открывали огонь из гранатометов различных модификаций в южном пригороде Авдеевки. А в районе Зайцево бандиты били из крупнокалиберных пулеметов.

Луганское направление. Применив еще утром и днем артиллерию в районе Крымского и Трехизбенки, незаконные вооруженные формирования до конца суток запрещенное вооружение не использовали. Однако из минометов калибра 82 мм противник вел огонь вблизи Троицкого и Новоалександровки. По нашим позициям неподалеку Крымского оккупанты били из противотанкового ракетного комплекса. Также под огнем боевиков оказались наши укрепления в районе Новозвановки, Станицы Луганской, Валуйского и Желтого. Там российские наемники открывали огонь по большей части из пехотного вооружения, на отдельных участках - из вооружения БМП. Об этом сообщает Информационно-аналитический центр СНБО.