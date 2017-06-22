Более 70 населенных пунктов Донецкой области остались без воды из-за обстрелов

22.06.2017, 10:08

Сегодня, 22 июня, в результате боевых действий без централизованного водоснабжения осталось 72 населенных пункта (388 тыс. лиц) в 5 районах Донецкой области. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ГСЧС Украины.

"22 июня в результате боевых действий в Ясиноватском районе вблизи с. Васильевка на неподконтрольной территории произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода. Без централизованного водоснабжения осталось 72 населенных пункта (388 тыс. лиц) в 5 районах области (Покровский, Селидовский, Волновахский, Добропольский, Марьинский) и пгт Александровка", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 7:00 22 июня водоснабжение населению осуществляется из резервных резервуаров.

Вместе с тем, по состоянию на 7:00 22 июня газоснабжение в г. Авдеевка отсутствует, ремонтные работы подземного газопровода (диаметр 273 мм), который был поврежден 7 июня в результате боевых действий, не проводились, в связи с опасностью для работников. Об этом сообщает УНИАН.