Кучма: обмен пленными должны начать до 5 июля

22.06.2017, 15:31

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Леонид Кучма сообщил, что на заседании группы, которое состоялось накануне, стороны договорились согласовать список пленных и начать обмен до 5 июля.

"Есть еще разногласия в этом списке, но процесс верификации завершен, все с этим согласились", - сказал г-н Кучма журналистам, сообщает "Интерфакс".

По его словам, до следующей встречи, которая состоится 5 июля, стороны договорились решить эти проблемы и начать обмен.

В апреле представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила о 126 пленных, которых удерживают на востоке Украины. Об этом сообщает BBC Украинская служба.