Суд арестовал экс-главу Печерской налоговой инспекции Киева

22.06.2017, 16:51

Апелляционный суд Киева в четверг, 22 июня, арестовал экс-начальника Государственной налоговой инспекции в Печерском районе Киева Андрея Драгуна на один месяц с правом внесения залога в размере 5 млн грн. Бывший чиновник был взят под стражу в зале заседаний, сообщает пресс-служба суда.

Коллегия судей удовлетворила ходатайство Главной военной прокуратуры и постановила "применить против подозреваемого Драгуна меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 21 июля 2017 включительно и определить альтернативную меру пресечения - залог в размере 5 млн грн".

Драгун был задержан 24 мая 2017 года в ходе масштабной спецоперации Нацполиции и военной прокуратуры, во время которой задержали 26 бывших руководителей налоговой службы времен Виктора Януковича. Следствие подозревает Драгуна в создании преступной организации и злоупотреблении служебным положением.

25 мая Печерский райсуд Киева отказал прокуратуре в аресте экс-чиновника и отпустил его под залог в размере 4 млн грн.

21 июня 2017 года сообщалось, что Апелляционный суд Киева арестовал бывшего главу Государственной налоговой инспекции в Шевченковском районе Киева Виктора Башука. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.