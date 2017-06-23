Следом за ЕБРР еще один фонд выделил $30 миллионов на поддержку украинского бизнеса

23.06.2017, 15:23

Региональный фонд прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) выделил 30 млн долл. США новому инвестиционному фонду Emerging Europe Growth Fund III, LP (EEGF III), который будет инвестировать в экспортно- ориентированные компании в Украине и Молдове.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития сообщил о намерениях вложить в фонд EEGF III также $30 млн.

Как сообщила пресс-служба WNISEF, речь о поддержке быстро растущих компаний в секторах информационных технологий, легкой промышленности, продовольствия и сельского хозяйства.

"Украина и Молдова продемонстрировали впечатляющий рост экспорта в первом квартале 2017 года на 29% и 27% соответственно, что, по нашим ожиданиям, обеспечит привлекательные инвестиционные возможности для нового фонда", - отметила президент и главный исполнительный директор WNISEF Ярослава Джонсон.

Также сообщается, что целевой размер нового фонда составляет 150 млн долл., и помимо WNISEF в него инвестируют ЕБРР, Международная финансовая корпорация, голландский банк развития FMO, немецкая инвестиционная корпорация DEG.

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) - первый в Украине и Молдове региональный фонд прямых инвестиций с капиталом 150 млн долл. США, основанный на финансирование правительства США через Агентство США по международному развитию (USAID).

Фонд имеет более 20 лет опыта успешного инвестирования в предприятия малого и среднего бизнеса. В 2006 году WNISEF создал компанию Horizon Capital, которая с тех пор привлекла более чем 700 млн долл. в три фонда под своим управлением.

С 2015 года Фонд реализует программу технической помощи в Украине и Молдове на общую сумму 35 млн долл., основными элементами которой являются содействие экспорту, местное экономическое развитие, социальное инвестирование и экономическое лидерство. Об этом сообщает УНИАН.