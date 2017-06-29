Китайская компания готова инвестировать в аэропорт Житомир

29.06.2017, 16:49

Китайские инвесторы готовы выделить около $10 млн на строительство новой взлетной полосы в аэропорту Житомир. Об этом заявила пресс-служба Житомирского городского совета.

Условие для выделения средств - государственная гарантия Кабинета министров Украины, уточнили в горсовете.

Как сообщается, представители компании Cccc First Highway Engineering Co Ltd (CFHEC) в ходе встречи с владельцем аэропорта Житомир и Житомирским городским головой Сергеем Сухомлином заявили, что заинтересовались строительством современной взлетной полосы в аэропорту.

"Если этот проект удастся воплотить в жизнь, то Житомир реально будет претендовать на приход лоукостеров", - сказал Сухомлин.

Ранее Министерство экономического развития и торговли сообщало, что китайская компания China Railway International Group готова инвестировать в строительство четвертой ветки метро в Киеве. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.