Президент подписал закон об отмене регистрации инвестиций и упрощении выдачи видов на жительство в Украине

26.06.2017, 16:33

Президент Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой 23 мая закон об отмене регистрации иностранных инвестиций и упрощении процедуры выдачи разрешений на работу, а также видов на жительство в Украине.

Как свидетельствуют данные о Законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения барьеров для привлечения иностранных инвестиций (относительно отмены регистрации иностранных инвестиций и внесения изменений в правила трудоустройства и временного проживания иностранцев)" на парламентском сайте, документ подписан сегодня, 26 июня и вступит в силу через три месяца после его публикации.

Как отмечается в сопроводительных документах к закону, регистрация иностранных инвестиций в Украине является непрозрачным бюрократическим препятствием для реализации прав инвесторов, а основные процедурные вопросы предоставления разрешений на использование труда иностранцев и видов на жительство урегулированы только на подзаконном уровне, что снижает стабильность и предсказуемость этих сфер.

Законопроект был разработан в сотрудничестве с Европейской Бизнес Ассоциацией при участии Министерства социальной политики, Министерства внутренних дел и Министерства экономического развития и торговли.

Верховная Рада упростила выдачу иностранцам разрешений на работу в Украине, приняв 23 мая во втором чтении и в целом соответствующий закон.

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в 2016 году вырос на 17% - до $4,4 млрд. Об этом сообщает УНИАН.