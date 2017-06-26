ДнепрОГА привлекла 320 млн грн инвестиций на строительство биогазовой электростанции

26.06.2017, 16:27

Днепропетровская ОГА привлекла 320 млн грн инвестиций для строительства биогазовой электростанции на стоках Днепрводоканала. Соответствующий меморандум между ДнепрОГА, горсоветом Днипра, водоканалом и инвестором был подписан 26 июня.

Об этомна своей странице в Facebook сообщил Юрий Голик, советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко.

"Экологический проект. Самая современная в мире технология. Первое такое производство в Украине. И все это - в Днипре. Биогазовая электростанция на стоках Днепрводоканала. Выработка электроэнергии в год - 25 500 МВт. Сегодня инвестор, ОГА, горсовет Днипра и водоканал подписали соответствующий меморандум. Вся проектная и техническая документация уже готовы.Это - прямой путь на сессию Горсовета и получение инвестором в субаренду участка земли на водоканале. Это - гарантия того, что уже через пятнадцать месяцев будет построена и заработает современная биогазовая электростанция в Днипре, которая решит десятилетиями нерешаемую проблему очистки стоков водоканала", - написал он.

Голик подчеркнул, что реализация проекта даст новые рабочие места в регионе и принесет дополнительные налоги в местный бюджет, а также отметил слаженность работы ОГА и горсовета Днепра на общий результат.

"320 млн гривен инвестиций за 250 км от линии фронта. Просто потому, что нам верят. И это - только первые инвестиции, запланированные нами на этот год. Впереди - три современных химических завода в Индустриальном парке и ТЭЦ на ТБО.И это уже счет инвестиций на миллиарды", - заявил советник главы ОГА.

Как ранее заявлял председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, рост региональных социально-экономических показателей Днепропетровщины является одним из реальных результатов процесса децентрализации в стране."Мы реализуем инициативы Президента Петра Порошенко, касающиеся процессов децентрализации в государстве, демонстрируя на конкретных делах насколько расширились возможности для местных общин", - отметил Валентин Резниченко. Об этом сообщают "Українські Новини".