Опубликованы результаты ВНО по всем предметам

23.06.2017, 15:49

Сегодня, 23 июня, на информационных страницах участники внешнего независимого оценивания будет размещена полная информация о результатах их тестирования, а также результаты государственной итоговой аттестации.

Об этом сообщает директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий. По словам Карандия, все результаты ВНО на страницах участников внешнего независимого оценивания будут объявлены полностью. Ведомости о государственной итоговой аттестации, проходившей в форме ВНО, будут размещены в электронных кабинетах руководителей общеобразовательных учебных заведений.

На основе этой информации для выпускников школ будут сформированы аттестаты о получении полного общего среднего образования.

Участники тестирования также смогут ознакомиться на своих страницах с карточками результатов и скан-копиями своих бланков ответов, и распечатать информационную карточку с результатами тестов.

Как сообщают в пресс-службе УЦОКО, при возникновении сомнений в правильности установления результата участник ВНО может подать апелляционное заявление в письменной форме. Апелляционные заявления относительно результатов ВНО по географии, химии, физики можно подавать в течение пяти календарных дней со дня официального объявления результатов внешнего оценивания по определенному учебному предмету, учитывая день объявления. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.