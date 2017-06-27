В Украине 29 июня стартует вступительная кампания

27.06.2017, 16:19

29 июня стартует вступительная кампания в высшие учебные заведения Украины. Об этом на брифинге сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич.

"29 июня абитуриенты создают электронные кабинеты и подают девять заявлений на четыре специальности. Это могут быть заявления как в один вуз, так и в девять. Мы не ограничиваем количество вузов, а только количество специальностей",- сказала Гриневич.

В этом году также действует система приоритетности, когда абитуриент определяет по шкале от одного до девяти приоритетность своих заявлений в вузы, где цифра один - это самая высокая приоритетность.

Заявления подаются в электронном кабинете с 12 июля до 26 июля. Обнародование рейтинговых списков зачисления по результатам ВНО состоится не позже 12:00 1 августа.

С 12 по 20 июля проходит зачисление на основании собеседований и конкурсов. Обнародование списков зачисленных по собеседованию и творческим конкурсам состоится не позже 24 июля.

В этом году для поступления действуют сертификат и ВНО 2016 и 2017 годов.

Гриневич сообщила, что при приемных комиссиях ВУЗов будут работать отделы технической поддержки, в которые можно обратиться в случае проблем с регистрацией или в случае отсутствия возможности самостоятельно создать электронный кабинет.

Министр уточнила, что во время вступительной кампании будет работать горячая линия, отдельно будет работать горячая линия для поступающих из Крыма и из оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.