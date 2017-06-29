29.06.2017, 15:48

Доступ в личный электронный кабинет абитуриента открыт. Об этом сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич.

"Кибератака немного сбила нам нормальный темп работы, но сейчас уже все в порядке", - написала она в Facebook.

По словам министра, в настоящее время открыто 1300 кабинетов.

"Хочу еще раз обратиться к абитуриентам и напомнить, что регистрация продлится до 26 июля. При этом подача электронных заявлений начинается аж с 12 июля. Времени хватит всем!" - добавила Гриневич.

Кроме того, в министерстве организовали работу "горячих телефонных линий" по вступительной кампании-2017.

Ранее в четверг, 29 июня, в Минобразования сообщили, что из-за масштабной кибератаки, в результате которой пострадали государственные и частные учреждения в Украине и других странах, а также из соображений безопасности Минобразования ввело временные ограничения в работе Единой государственной электронной базы по вопросам образования, в том числе в функционировании личного электронного кабинета абитуриента.

В этом году абитуриенты подают заявления исключительно в электронной форме, отметили в министерстве. Кроме того, каждый абитуриент может подать девять заявлений на четыре специальности. Об этом сообщает BBC Украинская служба.